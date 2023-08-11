عمر خيرت «فيها حاجة حلوة»

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلًا ضخمًا ضمن ليالى مهرجان «العالم علمين» واستقبل الجمهورية أعمال الموسيقار الكبير بترحاب شديد ورددوا مع أنغامه كلمات الأغانى التى قدم موسيقاها بشكل أبهر الجميع فى الحفل وأمام شاشات التليفزيون الجميل أن الحفل شهده فئات مختلفة من الأعار بين شباب وشيوخ وسيدان.

وكان عمر خيرت متألقًا كعادته، فى تقديم مؤلفاته الموسيقية التى استعمرت قلوب الملايين فى مصر والعالم العربى.

عمر خيرت يعتبر حالة فنية وموسيقية مختلفة فى هذا الزمن وهو صاحب جملة موسيقين لا تخطئها الأذن، وفى سهرة غنائية ضمن ليالى المهرجان قدم بهاء سلطان وكارول سماحة حفلًا غنائيًا رفع شعار كامل العدد، حيث قدم بهاء سلطان مجموعة من أشهر أغانيه منها «يا ترى وبراحة عليه ويا حول الله وأنا مش معاهم».

بينما قدمت كارول سماحة مجموعة من أشهر أغانيها «احتواء الشهرة وسهرانين وشو غيرك وشكرًا ويا بنات يا بنات».