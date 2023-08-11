مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي ، مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 ستكون مثيرة حيث ستجمع بين بطل اللقب مانشستر سيتي والفريق الجديد بيرنلي على ملعب تيرف مور. يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تعويض هزيمته في مباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال، وإرسال رسالة طمأنة لجماهيره بأنهم ما زالوا قويين وقادرين على المنافسة على البطولات.

من جهة أخرى، يتحفز فريق بيرنلي بدعم جماهيره وتطبيق أفكار مدربه البلجيكي فينسنت كومباني الهجومية. يسعى بيرنلي للظهور بشكل قوي في مباراته الأولى وتكرار أداء جيد أمام فريقه السابق.

في الموسم الماضي، التقى الفريقان في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهدت تلك المباراة فوزًا ساحقًا لصالح مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة. ومن المرجح أن يكون لهذه النتيجة تأثير على الثقة والتفاؤل لدى لاعبي بيرنلي في المباراة القادمة.

مع ذلك، يجب على بيرنلي أن يتعامل بحكمة مع هذا التاريخ وألا يدعه يؤثر سلبًا على أدائهم. يجب أن يستفيدوا من خبرتهم ويعملوا على تصحيح الأخطاء التي واجهوها في المباراة السابقة مع مانشستر سيتي.

من الجانب الفني، ستكون المباراة فرصة للاعبين الجدد في كلا الفريقين للتألق وإثبات أنفسهم. يتوقع من اللاعبين مثل جاك غريليش وفيل فودين ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي أن يقدموا أداءً قويًا، بينما يأمل لاعبو بيرنلي مثل دومينيك سولانكي وديون دوبين وكريس وود في أن يسجلوا الأهداف ويقودوا فريقهم للفوز.

بالنظر إلى أداء مانشستر سيتي في المواسم السابقة والتحسن المستمر لفريق بيرنلي، يمكن توقع مباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين. ستكون هذه المباراة بداية مهمة للفريقين في رحلتهما نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وتحقيقة الأمر، يصعب توقع نتيجة المباراة بدقة، حيث يعتمد ذلك على الأداء الفعلي للفريقين في ذلك الوقت وعوامل أخرى مثل الإصابات والتكتيكات المعتمدة. ومع ذلك، فإن المباراة من المتوقع أن تشهد تنافسًا شرسًا بين الفريقين وإظهارًا جيدًا من كلا الجانبين.

مانشستر سيتي سيسعى بلا شك للعب بشكل ممتاز وتحقيق الانتصار لتعزيز ثقة الفريق وجماهيره بعد خسارته في مباراة الدرع الخيرية. بيب غوارديولا سيكون لديه خبرة كبيرة في قيادة الفريق وإعدادهم للمباريات الكبيرة، ولديه مجموعة ممتازة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تحقيق الفوز.

من ناحية أخرى، بيرنلي سيكون لديه الحافز والدافع الكبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريقه السابق. تحت قيادة فينسنت كومباني، المدافع السابق لمانشستر سيتي، يمكن توقع أن يكون لديهم استراتيجية هجومية وروح قتالية قوية. قد يستغلون نقاط الضعف التي تعرضت لها مانشستر سيتي في المباريات السابقة ويحاولون الضغط عليهم.

مان سيتي وبيرنلي يلا شوت بث مباشر

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج 2024

ستتم بث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي كما هو معتاد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وهي الحاملة الحصرية لحقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المقرر أن يتم بث المباراة الافتتاحية على قناة "beIN Sports HD 1 Premium"، ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء بالتعليق الإنجليزي والتغطية الإنجليزية على قناة "beIN Sports HD 1 English".

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium

على نايل سات على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي

حراسة المرمى إيدرسون. خط الدفاع والكر - ستونز - روبن دياز - أكانجي. خط الوسط رودري - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين. خط الهجوم فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي؟

سيتولى المعلق الشهير "عصام الشوالي" مهمة التعليق على مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي لعام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين التبديل إلى قناة "beIN Sports HD 1 English" لمتابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي | من هنــــا

انطلق فريق مانشستر سيتي في موسمه الكروي في إنجلترا بخسارة أمام فريق أرسنال في بطولة الدرع الخيرية، حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بتعادل كل منهما بهدف لكل فريق وتم حسمها بركلات الترجيح.

يجدر الإشارة إلى أن فريق مانشستر سيتي يحمل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، بينما تأهل فريق بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق المركز الأول في بطولة الشامبيونشيب.