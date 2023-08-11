تشكيل مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر سيتي، تشكيله الرسمي لمبارة بيرنلي، فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الانجليزي بالموسم الجديد 2023 ـ 2024.
تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
في الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس
في الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين
في الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - جوليان ألفاريز
كما يجلس على مقاعد البدلاء:
ستيفان أورتيجا مورينو - أيميريك لابورت - يوشكو جفارديول - سيرخي جوميز - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - جيمس مكاتي - كول بالمر - جاك جريليش