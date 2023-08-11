الجمعة 11/أغسطس/2023 - 08:56 م 8/11/2023 8:56:05 PM

القمة الروسية الأفريقية والتى انعقدت مؤخرا حضرها الرئيس السيسى بصفته رئيس اتحاد أفريقيا فقط سعت هذه القمة لوضع حلول جذرية للأزمة الاقتصادية العالمية والتى تسيطر على كافة دول العالم خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية وما آلت إليه من خسائر وتوقف في تصدير الحبوب والغلال لدول أفريقيا وغيرها وقد تأثرت مصر أيضا بهذا القرار، وخاصة أنها تعتمد على الغلال الروسية بنسبة 50%، وجاءت نتائج القمة مبشرة بكل خير بعد أن أصدرت عددا من القرارات لصالح الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر، للتعاون فى مجالات مختلفة، كما طالت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والأمن الإعلامى وربط المواد الروسية والمصرية ببعضها، كل ذلك وبداية تطبيقه يؤدى إلى نجاحات عدة فى مجالات مختلفة وخاصة التوجه لإنشاء وإقامة تدشين منطقة صناعية ضخمة بالمنطقة الصناعية بقناة السويس على أرض مصر، ومن خلالها يتم تصدير المنتجات الروسية لدول أفريقيا المختلفة كما يعود على مصر بعملات صعبة وأيضا بتحريك اقتصادى ينعكس بشكل هائل فى حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية المتعلقة حتى الآن، وقد عقدت هذه القمة فى مدينة سان بطر سبورغ، وكان أهم ملفاتها هو الأمن الغذائى القضية الأهم والأخطر لكافة دول العالم وقارة افريقيا، ومصر خاصة بعد أزمة الحرب الأوكرانية الروسية وانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الغلال وتأثر الدول الإفريقية بنقص واردات الحبوب. ومن أهم المكاسب التى توصلت إليها مصر من خلال هذه القمة الروسية الأفريقية وبحضور الرئيس السيسى كان قرار إطلاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدء إنشاء البنية التحية مع هذا العام.

ولأن روسيا لديها إنتاج ضخم من النفط والحبوب والغاز، ويمكنها تعويض دول القارة السمراء بأى عجز فى المواد الغذائية بما يضمن أيضا استقرار الأوضاع فى هذه الدول وعدم تعرضها لأزمات عنيفة. وتسعى روسيا لزيادة حجم التعاون التجارى مع أفريقيا ليحقق أربعين مليار دولار بعد أن كان 18 مليار دولار فقط فى عام 2022.. أيضا تسعى روسيا لزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين مصر، فقد بلغ 4.7 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2021، هذا بخلاف حجم الاستثمارات الروسية فى مصر والتى بلغت 8 مليارات دولار. ومن القرارات الهامة أيضًا التى أسفر عنها أيضا هذا اللقاء الاقتصادى العالمى الاستراتيجى هو إتمام التسويات التجارية بين دول القارة السمراء وروسيا بالعملات الوطنية مما يسهم كثيرا فى زيادة حجم التبادل التجارى.. وأيضًا يكسر من حدة الدولار الزاحف والمهيمن على الأسواق العالمية والذى تسبب نقصه كعملات صعبة فى تأخير العديد من عمليات الاستيراد وأدى إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة داخل البلاد لقلة المعروض من السلع المطلوبة كالأعلاف والحبوب على سبيل المثال، مما أدى لارتفاع أسعار الدواجن والبيض واللحوم وغيرها من المنتجات.

قمة ناجحة أسفرت عن قرارات هامة سوف تنعكس بالخير كله على قارة أفريقيا وعلى مصرنا الحبيبة.

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