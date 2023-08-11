فعاليات دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية بالشرقية

يواصل دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية بمحافظة الشرقية فى خماسى: كرة القدم، كرة اليد، تنس الطاولة، فاعلياته للمرحلة السنية من 14 حتى 17 سنة، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

ويأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتشجيع وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة والمنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية داخل المحافظة.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن الدورى هو برنامج تدريبي ورياضي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، لافتاً إلى أن تنظيم دوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية يعد جزء من هذا البرنامج، هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين فى الدورى وصل إلى 700 لاعب بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، ويمثل الحاصلين على المركز الأول والثانى، فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، موجها الشكر للقائمين على تنفيذ الدوري بوزارة الشباب والرياضة ، والإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة.

ولفت إلى أن هدف دوري الأندية الصغيرة هو تعزيز روح المنافسة الصحية وتعزيز قيم التعاون والانضباط والاحترام بين الشباب، ويشارك في الدوري الأندية الصغيرة المحلية والفرق التي تم تشكيلها من قبل الشباب المهتمين بالرياضة، ويتم تنظيم المباريات في الساحات الشعبية والملاعب والمنشآت الرياضية المتاحة في الأحياء السكنية.