شروط حفل «مسلم» في الساحل تشغل أزمة|سبب منع الرجال من الدخول (خاص)

أثار مطرب المهرجانات الشهير «مسلم»، حالة من الجدل والغموض، بعد أن أعلنت الجهة المنظمة لحفله في الساحل الشمالي والذي من المقرر إقامته اليوم الجمعة، شروط الدخول حيث كشفت أن الحفل مخصص للسيدات فقط، وممنوع حضور الرجال، والأمر الذي تسبب في غضب عدد كبير من الجماهير.

مطرب المهرجانات مسلم

حفلة مطرب المهرجانات مسلم للنساء فقط

نشرت الجهة المنظمة لحفل مسلم في الساحل الشمالي البوستر الدعائي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام وعلقت عليها قائلة: «سيداتي، هل أنتم مستعدون للتخلص من الرمال والرقص طوال الليل، انضموا إلينا في يوم الجمعة المقبل، 11 أغسطس، حيث نقضي الليل بعيدًا تحت النجوم مع الإثارة».

كما كشفت الجهة المنظمة أن الحفل مقتصر على النساء فقط، ومنع دخول الرجال والأطفال الذكور أكبر من 4 سنوات، وبالنسبة الفتيات يتم دفع تذكرة لمن يتجاوز أعمارهن 7 سنوات، والأمر الذي تسبب في غضب الرجال وسرعان ما انهالت عليهم التعليقات السلبية.

مطرب المهرجانات مسلم

مصدر يكشف سبب منع الرجال من دخول حفلة مسلم

تسبب إعلان حفلة مسلم جدلًا واسعًا خاصة بعد منع الرجال من دخول الحفل، وقال مصدر مسئول عن الشاطئ المقرر إقامة الحفل فيه لبوابة "الوفد" الإلكترونية، إن سبب منع الرجال من الدخول ترجع إلى خصوصية الشاطئ، والذي يتميز بمنح مساحة كبيرة من الحرية للنساء والفتات سواء محجبات أو غير محجبات للاستماع بوقتهن مع منع التصوير نهائيا.

كما يعد الشاطئ المخصص للحفل واحد من أقدم الأماكن الشهيرة بمنطقة مارينا، وتم تأسيسه قبل نحو 20 عاما اشتهر ومعروف بأنه مخصص لدخول السيدات فقط، ويمنع دخول الرجال أقل من 10 سنوات.

مطرب المهرجانات مسلم

سعر تذكرة حفلة مسلم في الساحل الشمالي

تبلغ قيمة تذكرة حضور حفل مطرب المهرجات مسلم في الساحل الشمالي، والمقرر إقامتها اليوم بأحد الشواطىء المخصصة للنساء إلى 500 جنيه، وينتظر جمهور مسلم غنائه مجموعة من الأغاني التي قدمها قدمها الفترة الأخيرة وحظت بنجاح شديد ومنها أغنية “طب أقولك”، والتي بلغت عدد مشاهدتها إلى 10 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أشهر.

ويذكر أن مسلم قد أحيا حفلا مجانيًا في إحدى قرى الساحل الشمالي يوم 7 يوليو، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، كما أنهي خلافه مع المنتج سلطان الشن، وحصل مسلم على تصريح للغناء من نِقابة الموسيقيين بعد إنهاء هذا الخلاف.