"تضامن المنيا"تفتتح مشروع تمكين المرأة الريفية

نفذت مديرية التضامن بمحافظة المنيا، مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها المتضررة من أزمة فيروس كورونا بمحافظة المنيا، وذلك امتدادا لبرتوكول التعاون المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، ومديرية الزراعة بالمحافظة ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا، فى تصريحات صحفية ، انه تم اليوم الجمعة ، إفتتاح الدورة التدريبية لإعداد الميسرات والمدربات والجمعيات الشريكة ، لعمل ومناقشة خطة ما بعد انتهاء المشروع ،ـ والتى ستقام خلال الفترة من 11 - 13 / 8 / 2023 بفندق حورس بمحافظة المنيا.

وشهد افتتاح الدورة ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا ، والدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، وبحضور الدكتور كمال حسن غلاب أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتور حسين رأفت مدير المشروع.