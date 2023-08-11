عاجل
زال الخطر.. الأمم المتحدة تنتهي من سحب حمولة الناقلة صفر الأمم المتحدة تُعلن انتهاء أزمة ناقلة النفط صافر
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري: تغييرات شاملة في قيادات المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أهمية التغيير التي يجب أن تتوافق مع متطلبات الوضع الاجتماعي، معقبا: “الناس تحب التغيير خاصة المسئولين”.

وقال خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من التفاؤل تسود الوسط الصحفي، بعد مجموعة من التغييرات التي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض المؤسسات التابعة لها، وهذا التغيير الشامل قد يمتد للمؤسسات الصحفية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

txt

بكري يرد على مزاعم فورين بولسي: مساكين أصيبوا بالعمى عن الإنجازات

txt

بكري: أعداء الوطن يستهدفون تحويل مصر إلى دولة فاشلة (فيديو)

ولفت إلى أن هناك اتجاهين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة حول مستقبل الحكومة الحالية، الأول: “بقاء الحكومة لاستكمال عملية النهضة، وتنفيذ العديد من المشروعات”، أما الاتجاه الثاني: “تغيير الحكومة”.

وأوضح بكري، أن الانتهاء من قانون تصالح البناء والبناء الموحد، سيحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين، وسيدخل نوعا من الفرحة على نفوس المواطنين.

مواد متعلقة

نشرة أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: التاريخ لن ينسى إنجازات السيسي.. وموقف كهربا من غرامة الزمالك

مصطفى بكري: التاريخ لن ينسى إنجازات الرئيس السيسي

بكري: نواجه هجمة شرسة ضد رموز وطنية من الخونة الهاربين

مصطفى بكري يهاجم قرار استبعاد المعلمين بسبب الحمل والوزن الزائد (فيديو)

إبراهيم العرجاني لـ بكري: "الإرهابيون خرفان أمام هيبة القبائل السيناوية" (فيديو)

مصطفى بكري: إبراهيم العرجاني له دور كبير في مكافحة الإرهاب بسيناء (فيديو)