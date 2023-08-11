بكري: تغييرات شاملة في قيادات المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أهمية التغيير التي يجب أن تتوافق مع متطلبات الوضع الاجتماعي، معقبا: “الناس تحب التغيير خاصة المسئولين”.

وقال خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من التفاؤل تسود الوسط الصحفي، بعد مجموعة من التغييرات التي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض المؤسسات التابعة لها، وهذا التغيير الشامل قد يمتد للمؤسسات الصحفية الأخرى خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك اتجاهين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة حول مستقبل الحكومة الحالية، الأول: “بقاء الحكومة لاستكمال عملية النهضة، وتنفيذ العديد من المشروعات”، أما الاتجاه الثاني: “تغيير الحكومة”.

وأوضح بكري، أن الانتهاء من قانون تصالح البناء والبناء الموحد، سيحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين، وسيدخل نوعا من الفرحة على نفوس المواطنين.