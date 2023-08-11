كاسترو: الفروق الفردية كلمة السر في نهائي البطولة العربية

اكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق الكرة الأول بنادى النصر الأول لكرة القدم أنه سعيد بتطور لاعبي العالمي وانسجامهم خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى ان نهائي كأس الملك سينتهى بتتويج فريقا واحدا لذا نسعى للفوز.

و اضاف مدرب النصر فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى قبل نهائي البطولة العربية:" ان التزام اللاعبين وتنفيذ التعليمات الفنية داخل المستطيل الأخضر كلمة السر في المباراة النهائية أمام الهلال، فهو سيصنع الفارق ويكتب النهاية السعيدة بالتتويج باللقب".



ويواجه فريق الكرة الأول بنادي النصر نظيره الهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في (الحوية).