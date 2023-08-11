خيسوس: هدفنا منصة التتويج في نهائي البطولة العربية

كأس الملك سلمان

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي عن مباراة النهائي أمام النصر مشيرا الى انه تأهل نتيجة مجهود لاعبين مميز وأكثر من رائع.

وأكد فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء نهائي كأس الملك :" ان الزعيم سيخوض المباراة بحثًا عن الوقوف بمنصة التتويج".

وأوضح": نعرف فريق النصر السعودي جيدا، فهو يمتلك لاعبين مميزين وأوراقا مميزة تصنع الفارق، مشيرا الى ان كفة الفريقين متساوية".

ويلعب الهلال مع نظيره النصر في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.