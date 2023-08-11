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الجمعة 11 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس الملك سلمان

خيسوس: هدفنا منصة التتويج في نهائي البطولة العربية

خورخي خيسوس مدرب
خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي عن مباراة النهائي أمام النصر مشيرا الى انه تأهل نتيجة مجهود لاعبين مميز وأكثر من رائع.

وأكد فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء نهائي كأس الملك :" ان الزعيم سيخوض المباراة بحثًا عن الوقوف بمنصة التتويج".

وأوضح": نعرف فريق النصر السعودي جيدا، فهو يمتلك لاعبين مميزين وأوراقا مميزة تصنع الفارق، مشيرا الى ان كفة الفريقين متساوية".

ويلعب الهلال مع نظيره النصر في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.