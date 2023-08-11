بث مباشر مباراة الأهلي السعودي يوتيوب: مشاهدة مباراة الاهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي السعودي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

يقص الأهلي السعودي شريط افتتاح الموسم الجديد بدوري روشن السعودي لكرة القدم، عندما يصطدم بنظيره الحزم على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار فعاليات الجولة الأولى.

ويقدم الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والحزم بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الحزم ضد الاهلي السعودي على الهواء عبر قناة SSC 1 HD بأداء صوتي للمعلق فهد العتيبي.

بعد أن عاد الأهلي السعودي لدوري روشن بأسرع وقت ممكن، قام الفريق بترتيب صفوفه من جديد وعمل على جلب العديد من الصفقات المهمة لتدعيم كتيبة الأخضر للموسم الجديد من أجل الظهور بشكل مميز.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع لاعبين مميزين من العيار الثقيل وهم: رياض محرز، سانت ماكسيمن، فرانك كيسي، روبرتو فيرمينو، إيبانيز، وإدوارد ميندي.، وينتظرهم اليوم الجمهور على أحر من الجمر.

وأنهى الإمبراطور بقيادة المدير الفني الألماني الجديد ماتياس يايسله تحضيراته للمباراة الأولى له في افتتاح الدوري السعودي بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب في تحقيق الفوز لخطف أول النقاط الكاملة.

وفي المقابل، قام الحزم بالاستعداد الأمثل لأول مباراة له بالدوري، حيث عمل على ترتيب صوفوفه بجلب العديد من الصفقات أملاً بأن يظهر اليوم بصورة مميزة لكي يخرج بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته.

نتائج مواجهات الأهلي والحزم في الدوري السعودي

التقى الأهلي والحزم لـ 18 مباراة في الدوري السعودي، حيث تفوق الراقي على منافسه في 10 لقاءات، بينما تعادلا في 5 مباريات، بينما نجح الحزم في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.

وسجل الأهلي 32 هدفًا في شباك الحزم، بينما أحرز الأخير 19 هدفًا فقط في شباك نادي مدينة جدة، ويعد السوري عمر السومة الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 4 أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن يايسله يتجه للبدء بالثلاثي الأجنبي الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي سانت ماكسيمين، بينما سيتواجد الإيفواري فرانك كيسي والبرازيلي روجير إيبانيز على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الحزم كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد منيدي

خط الدفاع: إليوسكي - عبد الباسط هندي - فهد حمد - علي مجرشي

خط الوسط: عبد الله عطيف - علي الأسمري - سانت ماكسيمين - رياض بودبوز - رياض محرز

خط الهجوم: فيرمينو.