كشف لغز صورة جثمان مجهول داخل مستشفى بالخانكة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية امن القليوبية ، ملابسات تداول صورة عبر موقع "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية أحد الأشخاص "متوفى" بأحد المستشفيات بالقليوبية.

كشف لغز صورة جثة مجهولة داخل مستشفى بالخانكة

كما تابعت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية (أحد الأشخاص) متوفى بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) بتعرض والده (صاحب الصورة) لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبمراجعة التقرير الطبى المنسوب صدوره للمستشفى، والذى يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ..تضبط متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة

كما أوقعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة، وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت المتابعة الأمنية ،قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.