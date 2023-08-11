مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية ..تضبط متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة

كما أوقعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة، وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت المتابعة الأمنية، قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.