لغز الـ 9 أشهر.. جزار ذبح ابن عمه وألقى جثته بالنيل بكفر شكر

أقدم جزارعلي إنهاء حياة ابن عمه بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية؛ حيث ذبحه وطعنه عدة طغنات بجسده، ووضع جثته داخل جوال وألقى بجثته بمياه الرياح التوفيقي عند كوبري أسنيت دائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وضبط المتهم.

لغز ال ٩أشهر ..جزار ذبح ابن عمه ووضعه داخل جوال وألقى جثته بالنيل بكفر شكر

وتتابع قوات الحماية المدنية بالقليوبية والغواصين أعمالهم؛ للوصول إلى جثة المجني عليه وانتشالها من المياه.



وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من والدة الطالب كريم. ع. غ 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 شهور.



وبالبحث والتحري، تبين أن ابن عمله جاسر. ا. م 17 سنة، وراء قتله من تاريخ تغيبه، وذبحه ووضعه داخل جوال وألقى جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت بدائرة مركز شرطة كفر شكر.



وتمكن رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط المتهم، واعترف بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق .

معاقبة سائق ميكروباص دهس طفل

وفي واقعة اخري، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمود محمد بريري وأمانة سر رضا جاب الله، بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق ميكروباص تسبب في وفاة طفل أثناء قيادته سيارة ميكروباص، تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6484 /2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 860 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم السيد. م. م، 35 سنة، ميكانيكي سيارات وسائق ميكروباص - مقيم مركز طوخ، القليوبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما تسبب في وفاة المجني عليه الطفل أحمد إبراهيم عبد اللطيف شعبان، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بأن صدمه بسيارته محدثًا إصابته الثابته بالتقرير الطبي التى أودت بحياته.