درة زروق تخطف الأنظار بمكياج صاخب

تملك النجمة التونسية درة زروق ذوق رفيع جعلها تختار إطلالاتها مثل الأميرات مما جعلها تخطف الأضواء أينما وجدت.

وتألقت درة زروق بإطلالة بيضاء تشبه الأميرات في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشكش، بدون أكمام، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأبيض، الفستان حمل توقيع Zeena Zaki، عكس الفستان قوامها الممشوق.

وأكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أحدث تسريحات الشعر الضفيرة الطويلة عكست جمالها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

درة

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980، المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).