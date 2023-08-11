يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والحزم تويتر في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والحزم تويتر في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023 تتطلب اللحظة حالياً أنصار كرة القدم في المملكة العربية السعودية استعدادًا لمتابعة المباراة الافتتاحية لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي. ستكون هذه المباراة لقاءً يجمع بين الفريق السعودي الأهلي وفريق الحزم، وهي البداية الرسمية للموسم الجديد. سيكون لاعبو الصفقات الجديدة الذين انضموا إلى فريق الأهلي هم جزء من تشكيلة الفريق في هذه المباراة. لذا يتوقع من الجماهير مشاهدة منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين. فيما يلي تشكيلة الفريقين المتوقعة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي السعودي والحزم

تجذب المباراة اهتمامًا واسعًا من جميع الأطراف، حيث سيشارك نادي الأهلي السعودي في أولى مبارياته بعد غيابه عن دوري روشن في الموسم الماضي. بعد الصعود الرسمي، قام الفريق بتعزيز صفوفه بصفقات عالمية مذهلة، مع أبرزها انضمام نجم برشلونة فرانك كيسيه واللاعب البرازيلي المتألق روبيرتو فيرمينيو.

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والحزم تويتر في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

من المتوقع بشدة أن تشهد المباراة مشاركة هذه الصفقات الجديدة، حيث سيتم إقامة المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرض استاد الأهلي في مدينة جدة. تشهد هذه المواجهة ترقبًا كبيرًا من قبل الجماهير، وتعد فرصة لرؤية الصفقات الجديدة والاستمتاع بعودة الأهلي إلى منصات المنافسة.

تشكيلة الأهلى السعودي ضد الحزم اليوم التشكيلة المتوقعة للحزم السعودي في حراسة المرمى: إدوارد ميندي. الدفاع: باستوس، بندر يوسف الشمراني، روجير إيبانيز دا سيلفا، أيمن يوسف فلا. خط الوسط: ياسين زبيدي، عبدالإله أيمن فرحات، عبدالله عطيف، علي حسن الأسمري. في الهجوم: رياض محرز، روبيرتو فيرمينيو. حراسة المرمى: إبراهيم زايد. خط الدفاع: باولو ريكاردو فيريرا، فهد منصور العبيد، عبدالله حايف الشمري، طلال العبسي. خط الوسط: إبراهيم علي البركة، باسل يوسف السيالي، أحمد عبدالله الجويد، لوكا ستويانوفيتش. في الهجوم: فرانسيس كان، يوسف أوباما.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والحزم اليوم في دوري روشن

ينتظر مشجعي كرة القدم في العالم إنطلاق الدوري السعودي لهذا العام بمشاركة نجوم العالم حيث يتوقع البعض أن هذا الموسم سيكون استثنائي، وقد أعلنت أحد القنوات الفرنسية الشهيرة شراء حقوق بث الدوري السعودي ومن بينهم مباراة الأهلي والحزم، وكذلك مجموعة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث الدوري السعودي في المملكة والدول العربية عن بث المبارة الافتتاحية للدوري بين الأهلى والحزم.