مستشفى الملك فيصل التخصصي تطرح وظائف شاغرة للسعوديين فقط

طرحت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين فقط ممن يحملون المؤهلات المتوسطة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وأوضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي أن الوظائف الخالية لديها متاحة في العديد من التخصصات منها:" إدارية ومالية، وتقنية وهندسية، فنية ومهنية ومساندة، وصحية وتمريض وصيدلة، وغيرها"، لافتة إلى أن العمل في كلا من العاصمة السعودية الرياض، بجانب جدة والمدينة المنورة.

ونشرت المستشفى عبر بوابة التوظيف لديها المسميات الوظيفية، داعية الراغبين في التقديم على تلك الوظائف الاطلاع على شروط كل وظيفة من الرابط المخصص لذلك.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

وجاءت المسميات الوظيفية لبعض الوظائف كالتالي:

رجل أمن ثان.

محاسب.

سكرتير أول.

سكرتير ثاني.

كاتب جناح.

مساعد اداري ثاني.

المدير الإداري المناوب.

مدير أدارة, أمتثال العقود.

رئيس الامتثال للعقود.

مدير ادارة الأمتثال التنظيمي.

رئيس الامتثال التنظيمي.

رئيس طباخين مساعد.

مركب سجاد أول.

محلل إدارة النقد والسيولة ثاني.

مهندس أجهزة طبية ثاني.

محلل علوم الحوسبة.

منسق, الجدولة وادارة البيانات.

رسام مخططات .

فني تصنيع.

مساعد خدمات الطعام .

ميكانيكي عام أول.

ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف ثاني.

محلل المشاريع الإستثمارية والإستحواذ.

مساعد صيانة.

مساعد ميكانيكي.

منسق توظيف التمريض.

فني ثاني, امداد غرف العمليات.

مشغل محطة ثاني.

مخطط/ معد جداول مشاريع.

أخصائي مخاطر المشاريع.

منسق جودة ونوعية.

فني أبحاث .

ضابط سلامة اول.

كبير محللين, المعلومات الصحيه.

كبير السكرتاريين.

كبير محللي تطوير عمليات تقنيه المعلومات.

منسق تشريفات أول.

كبير علماء الابحاث.

كبير مهندسين الحلول.

فني عمل لوحات اول.

مشرف العمليات البيئية.

مخطط الإمدادات, ثان.

مدرب سباحة.

فني توزيع الإمدادات المعقمة المركزية.

منجد ثان.

معاون ادارة مواد.

رابط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عليه الاطلاع على التفاصيل والشروط لكل وظيفة عبر الرابط التالي.. https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist