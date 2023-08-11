تفاصيل حفل هاني عادل في مهرجان الصيف بالإسكندرية

يعود الفنان هاني عادل لإحياء حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية وذلك بعد غياب طويل عن جمهوره الإسكندراني، غدًا السبت في تمام الثامنة مساءً، ومقرر أن يقدم مجموعة من أغانيه بجانب عدد من الأغاني القديمة .

ويضع هاني عادل لمسته الخاصة في مستهل فعاليات النخسة العشرين من مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية عبر حفل غنائي لمشروعه الموسيقي المنفرد "الرجل الرمادي" الذي يقدم خلاله توليفة من أشهر أغانيه الخاصة المختلفة عن أغانيه متع فرقة وسط البلد.

وأعرب هاني عادل، عن سعادته وحماسه الكبير لهذا الحفل، قائلًا: "الرجل الرمادي هو أنا، واستوحيت اسمه من لون شعري، واللون الرمادي هو أكثر الألوان تميزًا حيث يتكون من مزيج مبهج من الألوان، وهذا المشروع يعطيني الحرية في غناء أغنياتي الخاصة بموسيقاي، بعيدًا عن أغنياتي مع فرقة وسط البلد".

وكشف هاني عادل عن تحضيره أكثر من عشر أغنيات مختلفة يطل بها على جمهوره السكندري، من بينها أغنية "قلبي يحدثني" وأغنية "باب السما"، مع عدة مفاجآت موسيقية يقدمها بشكل غنائي مختلف.

وتأتي هذه الإطلالة المنتظرة لهاني عادل في الإسكندرية وسط حالة انتعشاة فنية يعشيها حاليًا، مع نجاح أجدد أغنيات فرقة وسط البلد "ع الوعد" التي شاركت فيها زوحته الفنانة اللبنانية دياموند بوعبود، ووصوله لمصاف السينما العالمية بمشاركته في فيلم "هيدن سترايك" مع جاكي شان وجون سينا، وتحضيره حاليًأ للجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع هند صبري.

معلومات عن هاني عادل

مغني وممثل مصري، خريج كلية الحقوق من جامعة القاهرة، بدأ الغناء من صغره، وفكرة تكوين فرقة جاءته منذ عام 1999 حيث كان يغني ويعزف آلة الجيتار، ويلحن ويقيم بعض الحفلات باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى أن كوّن فرقة (وسط البلد) والتي طرحت أول ألبوماتها الغنائية عام 2007.

لديه تجارب تمثيلية عديدة منها كجزء من فرقة وسط البلد كفيلم (عودة الندلة) و(زي النهاردة)، ومنها كممثل منفرد مثل أعمال (ذات، أسماء، فتاة المصنع).