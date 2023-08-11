فيضانات تضرب الصين وتنهي حياة 78 شخصًا (فيديو)

قفزت عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مقاطعة خبي الصينية نحو 78 قتيلًا، إذ تسببت العاصفة دوكسوري في هطول أمطار غزيرة، وهى أشد هطولًا للأمطار في المنطقة منذ 140 عامًا.

يواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين جراء الفيضانات، ومع اقتراب عاصفة خانون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تأتي هذه الفيضانات بعد أسابيع من الحر التاريخي، وقد أشار العلماء إلى أن هذه الأحوال الجوية المتطرفة تتزايد بسبب تغير المناخ.

الشوارع في خبى مغطاة بالطين بسبب الفيضانات:

ما تزال بعض الشوارع في خبى مغطاة بالطين، ويعمل السكان على استعادة ممتلكاتهم وتنظيف المنازل المتضررة.

أثناء زيارة للمجتمعات المتضررة، أشار رئيس حزب مقاطعة خبي، إلى أن المنطقة يمكن أن تخفف الضغط على الفيضانات في بكين وتلعب دورًا مهمًا في حماية العاصمة.

حتى الآن، تم تسجيل وفاة 78 شخصًا في مقاطعة خبى بسبب الأمطار الغزيرة، وكان هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين سابقًا.