الدوري السعودي.. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة الإفتتاحية بين الأهلي والحزم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مُضي الساعات القليلة القادمة، لانطلاق المباراة الافتتاحية، ببطولة دوري روشن السعودي، للموسم الجديد، التى تجمع فريق أهلي جدة بنظيره الحزم.

ويستضيف ايتاد الأمير عبدالله الفيصل لقاء أهلي جدة والحزم فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: ميندي.

في خط الدفاع: إليوسكي – عبد الباسط هندي – فهد حمد – علي مجرشي

في خط الوسط: عبد الله عطيف – علي الأسمري – سانت ماكسيمين – رياض بودبوز – رياض محرز.

في الهجوم: فيرمينو.

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أهلي جدة والحزم مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة.

300 مليون يورو قيمة الصفقات الصيفية:

و مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي ترصد بوابة الوفد حجم إنفاق الأندية السعودية، من خلال التعاقد مع نجوم عالمية بمختلف الدوريات الأوروبية، إذ بلغت قيمة الصفقات المنتقلة إلى الدوري السعودي خلال الميكاتو الصيفي ما يقرب من 300 مليون يورو، بحسب ما تم نشره بموقع "Transfermarkt"، أنفقت الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 300.6 مليون يورو (حوالي 258 مليون جنيه إسترليني).