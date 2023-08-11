تنظيم القاعدة يفرج عن باقي موظفي الأمم المتحدة اليمنيين

تصدر تنظيم القاعدة توتير، بعد إفراج التنظيم في اليمن، عن بقيّة موظفي الأمم المتحدة اليمنيين المختطفين لديه، بعد أيام من الإفراج عن المختطف آكام سوفيول أنعم، وتواصل المختطفين مع أهاليهم، وأبلغوهم أنهم في عدن.

وأعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان له: "يسعد الأمين العام أن علما بالإفراج عن أكم صوفي الأنعم ومازن باوزير وبكيل المهدي ومحمد المليكي وخالد مختار شيخ، خمسة من موظفي إدارة الأمن والسلامة والأمن الذين اختطفوا في اليمن في 11 فبراير 2022".

وأكد، أن الأمين العام يشعر بارتياح عميق لانتهاء محنتهم وقلق أسرهم وأصدقائهم.

آكام سوفيول أنعم:

آكام سوفيول أنعم، عمل مسؤول تنسيق الأمن الميداني (رئيس) إدارة الأمم المتحدة للسلامة، والأمن في عدن عندما تم اختطافه في 11 فبراير 2022، عمل في الجيش البنغلاديشي من 1977 إلى 2005 وكان يعمل في الأمم المتحدة منذ تقاعده.

تم اختطافه في قبل تنظيم القاعدة في اليمن، مع أربعة يمنيين آخرين في محافظة أبين جنوب البلاد، أثناء عودتهم إلى مدينة عدن الساحلية بعد مهمة ميدانية