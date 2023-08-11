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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أمسية طربية لمواهب الإسكندرية على مسرح أوبرا دمنهور

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء فعالياته، والذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة، ويقدم طلاب فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور حفلا في الثامنة والنصف مساء الأحد 13 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسنى .

 

يتضمن البرنامج نخبة من اشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها موشح عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا ، بتونس بيك ، تملى فى قلبى يا حبيبى ، انت عمرى ، قديش كان في ناس ، فيها حاجة حلوة .. أداء حبيبة ، نانسى ، أمنية ، آيه .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

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