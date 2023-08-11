الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

افتتاح مسجد عزبة حمادة الشرقية بدمنهور

بوابة الوفد الإلكترونية

 أناب محمد نعمة كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أشرف سعد خليل، نائب رئيس المدينة، لافتتاح مسجد “عزبة حمادة الشرقية بحفص التابعه لقرية نديبة”.

 جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة البحيرة بشأن افتتاح مساجد بمدن وقرى مراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية.

 إذ افتتح اليوم "نائب رئيس المدينة" والدكتور محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، الأستاذ رضا صوان، رئيس القرية، والشيخ محمود حافظ، مدير إدارة الأوقاف، والشيخ صبحى فوزى، مفتش المسجد، مسجد عزبة حمادة الشرقية بحفص التابع لقرية نديبه. 

 وأدى الحضور صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، والذي يُقام على مساحة ١٥٠م٢ ، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنيه "تقريبًا"، بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، وذلك بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والدينية، وجمع كبير من أبناء المنطقة، وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "اسم الله الولي" أن الله (عز وجل) ولى الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم. 

  أن ولاية الله تعالى تتسع لتشمل جميع خلقه رزقًا وتدبيرًا وإحاطة علم، ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالى له، يرضى بقضائه سبحانه وقدره فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده.

 من ناحيته، أشاد "رئيس المدينة" بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى مركز دمنهور، وذلك لإدراكه لدور المساجد فى نشر صحيح الدين والخدمات المقدمة، ومواجهة الشائعات وقام سيادته بمتابعة إنشاء هذه المساجد بمختلف القرى.

 جدير بالذكر أن عمارة المساجد بقرى مركز دمنهور شهدت فى الفترة الماضية طفرة كبيرة فى مجال العمارة والتشييد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة فى التقدم والنمو فى الميادين كافة.

FB_IMG_1691759842530
FB_IMG_1691759842530
FB_IMG_1691759905910 (1)
FB_IMG_1691759905910 (1)
FB_IMG_1691759910698
FB_IMG_1691759910698
IMG-20230811-WA0015
IMG-20230811-WA0015

مواد متعلقة

افتتاح 3 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 5.6 مليون جنيه

متابعة الانضباط الإدارى داخل المنشآت الحكومية بشبراخيت

غلق 58 معبرًا غير قانوني على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير (صور)

متابعة رفع تراكمات القمامة بقرى مركز شبراخيت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالبحيرة اليوم

استرداد ١٠٠ فدان أراضي أملاك الدولة من غير الجادين بوادى النطرون

المجلس القومي للطفولة بالبحيرة ينظم ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بدمنهور

ثقافة دمنهور تنظم سلسلة من الفعاليات والأنشطة بالمجان