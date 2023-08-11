افتتاح مسجد عزبة حمادة الشرقية بدمنهور

أناب محمد نعمة كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أشرف سعد خليل، نائب رئيس المدينة، لافتتاح مسجد “عزبة حمادة الشرقية بحفص التابعه لقرية نديبة”.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة البحيرة بشأن افتتاح مساجد بمدن وقرى مراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية.

إذ افتتح اليوم "نائب رئيس المدينة" والدكتور محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف، الأستاذ رضا صوان، رئيس القرية، والشيخ محمود حافظ، مدير إدارة الأوقاف، والشيخ صبحى فوزى، مفتش المسجد، مسجد عزبة حمادة الشرقية بحفص التابع لقرية نديبه.

وأدى الحضور صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، والذي يُقام على مساحة ١٥٠م٢ ، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنيه "تقريبًا"، بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، وذلك بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والدينية، وجمع كبير من أبناء المنطقة، وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "اسم الله الولي" أن الله (عز وجل) ولى الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

أن ولاية الله تعالى تتسع لتشمل جميع خلقه رزقًا وتدبيرًا وإحاطة علم، ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالى له، يرضى بقضائه سبحانه وقدره فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده.

من ناحيته، أشاد "رئيس المدينة" بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى مركز دمنهور، وذلك لإدراكه لدور المساجد فى نشر صحيح الدين والخدمات المقدمة، ومواجهة الشائعات وقام سيادته بمتابعة إنشاء هذه المساجد بمختلف القرى.

جدير بالذكر أن عمارة المساجد بقرى مركز دمنهور شهدت فى الفترة الماضية طفرة كبيرة فى مجال العمارة والتشييد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة فى التقدم والنمو فى الميادين كافة.

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