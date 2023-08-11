احتفل الإعلامي عمرو أديب الخميس، بخطوبة نجله خالد أديب على فرح الطوخي، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وشهد حفل خطوبة خالد أديب نجل الإعلامي عمرو أديب على فرح الطوخي، حضور زوجته الإعلامية لميس الحديدي وشقيقة المخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة وابنتهما الفنانة أميرة أديب والكاتب محمد أديب نجل الكاتب عماد الدين أديب، في حفل اقتصر على الأهل وبعض أصدقاء العروسين .

صور خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، ويستعرض من خلاله حكايات الشارع المصري من أحداث فنية وسياسية ورياضية.

صور خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

معلومات عن عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي

عمرو أديب، إعلامي مصري، تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وشارك في العديد من الأفلام أبرزها (ليلة البيبي دول).

صور خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

اشتهر بإثارة القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام؛ لذا يعد أشهر مقدمي برامج التوك شو في مصر والوطن العربي ببرنامجه (القاهرة اليوم)، وهو المدير التنفيذي لإذاعة (نجوم إف إم)، كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة (العالم اليوم).

صور خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

وهو ابن السيناريست الراحل (عبد الحي أديب)، وشقيق كلا من الإعلامي البارز (عماد الدين أديب) والمخرج (عادل أديب)، وزوج الإعلامية (لميس الحديدي).

لميس الحديدي، هي قدمة برامج وإعلامية مصرية، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة و حاصلة على الماجستير في الصحافة عام 1991.



عملت بقناة CBC وعملت من قبل لقنوات الجزيرة القطرية والعربية، تم التصويت عليها كأفضل إعلامية في استفتاءات جريدة الأهرام والمصري اليوم في برامجها عام 2010 وحققت برامجها حينئذٍ أكبر نسبة من الإعلانات التجارية.



منذ عام 2005 حتى الآن قدمت عدة برامج إعلامية على الفضائيات المصرية، منها (من قلب مصر) الذي كان يقدم ثلاثة أيام في الأسبوع.

اختفت أيام الثورة المصرية عام 2011 وعادت مرة آخرى لتغطي أحداث ما بعد تنحي الرئيس المصري السابق (حسني مبارك)، أيضًا في الفترة من عام 2005 حتى 2009 كان لها برنامج أسبوعي بإسم (إتكلم) حاز على نسب مشاهدة عالية إبان عرضه في شهر رمضان، وهي أيضًا رئيسة التحرير التنفيذية لجريدة العالم اليوم المهتمة بعالم الأعمال.

بدأت مشوارها الإعلامي بقناة NBC الأمريكية عام 1987، ثم عملت كمراسلة لقناة نيويورك تايمز كمراسلة لمدة ثلاث سنوات. في عام 1991 شاركت في تأسيس أول صحيفة مهتمة بعالم الاعمال في مصر وهي (العالم اليوم)، ورئيسة التحرير للنسخة الأسبوعية منذ عام 2005، عملت في قناة MBC في الفترة من 1994 حتى 1999 كمراسلتها بين القاهرة ودبي، ثم انتقلت بين قناة الجزيرة من 1999 حتى عام 2003.

من 2003 حتى عام 2005 انتقلت لقناة CNBC ومن عام 2005 حتى عام 2009 عملت في قناة العربية كمراسلتها الأساسية لعالم الأعمال.

استضافت خلال مشوارها عدة شخصيات عربية وعالمية هامة يذكر منها: (هيلاري كلينتون) في مقابلتها الأولى في مصر، (توني بلير) رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، (خافيير سولانا)،الرئيس الفلسطيني (محمود عباس)، (خالد مشعل) القيادي البارز بحركة (حماس)، الجراح المصري العالمي الدكتور (مجدي يعقوب). سافرت عام 2008 إلى غزة عقب الاعتداء الإسرائيلي.

اختيرت عام 2005 كأول صحافية عربية ضمن (القياديين العرب الشباب) في منتدى (ديفوس) الإقتصادي العالمي، قدمت أيضًا برنامج (هنا العاصمة) وكتبت عمودًا أسبوعيًا في صحيفتي (المصري اليوم) و(العالم اليوم).

تزوجت من الأعلامى (عمرو أديب)، ولها منه أبن واحد، ظهرت في مسلسل عوالم خفية ضيفة شرف.