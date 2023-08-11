حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

تمكن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي، بالمرورعلي المخابز بمركز بلبيس والقرى التابعة له، وأسفرت الحمله عن تحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت علي النحو التالي :

1- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ن .م . أ، بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم .

2- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ر .ن .ع، بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم.

3- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن أ . ع .ح، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس .

4- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ع .ع .م، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس .

5- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ن .ا .أ، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس .

6- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ح .ع .ع، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

7- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ع .س . أ، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

8- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن ن .م .ا، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

9- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن م .م .ا، لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بندر بلبيس.

10- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن م .ن .ع، لعدم نظافة المعجن وأدواته بسعدون بلبيس .

11- مخبز بلدى مدعم ملك المواطن أ .م .م، عدم نظافة المعجن وأدواته وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل على لافتة بواجهة المخبز بندر بلبيس.