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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

 رئيس كهرباء مصر العليا: الرياح الشديدة وراء أنهيار أبراج الكهرباء بقنا

خطوط الكهرباء تقطع
خطوط الكهرباء تقطع شريط السكك الحديدية

أكد المهندس السيد فاروق رئيس منطقة كهرباء مصر العليا ، ان تأمين التغذية الكهربائية للمناطق التى تأثرت بأنهيار 8 ابراج من أحد دوائر الخط الهوائي بنجع حمادي  - خزان نجع حمادي جهد 220 ك . ف. 

 

 كما أن الرياح الشديدة أدت الي التواء الابراج من الاعلي.

 

 مؤكدا أنه يجري حاليا اخلاء الخط 220 ك.ف وخط بهجورة – نجع حمادي جهد 66 ك.ف تمهيدا للاصلاح من خلال اثنين من المقاولين .

 و أكد" فاروق " أن هناك مصادر بديلة للتغذية ولم تتأثر اية منطقة بالواقعة، كما تم استئناف حركة قطارات السكك الحديدية بعد أخلاء الأسلاك و الخطوط .

 