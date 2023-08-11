 رئيس كهرباء مصر العليا: الرياح الشديدة وراء أنهيار أبراج الكهرباء بقنا

أكد المهندس السيد فاروق رئيس منطقة كهرباء مصر العليا ، ان تأمين التغذية الكهربائية للمناطق التى تأثرت بأنهيار 8 ابراج من أحد دوائر الخط الهوائي بنجع حمادي - خزان نجع حمادي جهد 220 ك . ف.

كما أن الرياح الشديدة أدت الي التواء الابراج من الاعلي.

مؤكدا أنه يجري حاليا اخلاء الخط 220 ك.ف وخط بهجورة – نجع حمادي جهد 66 ك.ف تمهيدا للاصلاح من خلال اثنين من المقاولين .

و أكد" فاروق " أن هناك مصادر بديلة للتغذية ولم تتأثر اية منطقة بالواقعة، كما تم استئناف حركة قطارات السكك الحديدية بعد أخلاء الأسلاك و الخطوط .