محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقي والعجوزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة حالة النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية .

كلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ علي الحالة العامة للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة علي مدار اليوم ومتابعه أداء شركات الجمع السكني.

كما شدد المحافظ علي ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها مؤكداً علي متابعه مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالإضاءات المبهرة .

وشدد المحافظ علي الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم علي الطرق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة اللواء ممدوح ذكي رئيس حي جنوب واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي .