مهرجان العلمين فريد من نوعه ويلبي احتياجات جميع زواره (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن كل جزء من أبراج المدينة يعتبر لوحة مرسومة ومستقلة ومناظر جمالية، وتعتبر العلمين مكانًا فريدًا من نوعه يلبي احتياجات الجميع.

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أفضل أيام فعاليات العلمين:

قالت مراسلة "إكسترا نيوز" أن أمس كان من أفضل أيام الفعاليات بمنطقة العلمين بسبب حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانين بهاء سلطان وكارول سماحة، واليوم أيضًا يشهد وجود الفنان الشعبي رضا البحراوي وفرقة مسار إجباري وأيضًا الفنان مسلم، الذي يلقي متابعة كبيرة من الجماهير.

مهرجان العالم علمين لبى متطلبات الزائرين:

أكدت أن مهرجان العالم علمين لبى متطلبات الزائرين بمختلف ثقافاتهم ورغباتهم، فأقيم فاشون شو لمصمم الأزياء مايكل سينكو، بجانب عروض الفرق الشعبية ومسرح الشارع الذي يلقي يومًا بعد يوم إعجاب الجماهير ومتابعته، ومشاركة الكثير منهم مع الفرقة.