أسعار تذاكر حفل أنغام في مهرجان العلمين

تحيي النجمة أنغام، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة العلمين الجديدة، ضمن حفلات مهرجان العلمين، وذلك مساء يوم 18 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يتم إذاعة حفل النجمة أنغام، لايف علي قناة دي ام سي، وتقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

أسعار تذاكر حفل النجمة أنغام في مهرجان العلمين

وكانت طرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

آخر أعمال النجمة أنغام

وكانت طرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلمات الأغنية : -

فضلنا نعيش عشان ننسى وفي الآخر نسينا نعيش

هنلقى في الغياب فرصة وفي الآخر لقينا مافيش

ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح

ما حدش فينا زي ما كان بيتمنى يعيش بيعيش

بنفتكر الكلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

بنفتكر الكلام بالحرف (بالحرف) بنشتاق في الغياب الضعف

وأدي الدنيا اللي بتنسي كمان طلعت ما بتنسيش

ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها وما بنمشيش

حياتنا واقفة على خطوة نخطيها وما بنخطيش

ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة فايدين الحنين

بنتراهن على النسيان ونتحايل عليه ما يجيش