لعنة الشياطين الحمر تهدد كتيبة جوارديولا قبل بداية الموسم

تواجه كتيبه بيب جوارديولا مهمة جديدة في الموسم الجديد 2023-2024، للتخلص من لعنة جاره وغريمه اللدود مانشستر يونايتد، لينفرد بإنجاز تاريخيًا لم يحدث أبدًا في الدوري الإنجليزي.

فاز مانشستر سيتي بلقب بالبريميرليج بالموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي متفوقًا على أرسنال الذي كان يتصدر الترتيب في معظم الجولات.

مانشستر سيتي

وحقق فريق بيب جوارديولا اللقب في الموسم قبل الماضي 2021-2022، بفوزه على ليفربول بنقطة واحدة، وكذلك في الموسم قبل 2020-2021 بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وبذلك حقق مانشستر سيتي، إنجازًا تاريخيًا مشتركًا مع جاره مانشستر يونايتد، وهما الناديان الوحيدان اللذان تمكنا من تحقيق 3 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بصيغته الجديدة.

وأكمل مانشستر يونايتد الثلاثية للمرة الأولى في موسم 2000-2001، عندما تفوق على أرسنال في الترتيب، ليفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي بعد موسمي 1998-1999 و1999-2000.

وللمرة الثانية قاد السير أليكس فيرجسون، مانشستر يونايتد للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري، في مواسم 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

والمفارقة، أنه في المرتين لم يستطع مانشستر يونايتد الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي، وكان يتوقف عند الثالثة فقط.

وبالتالي سيتوجب على السيتزن التخلص من لعنة يونايتد إذا أراد تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، وبذلك يحقق إنجازًا استثنائيًا لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي

يستهل مانشستر سيتي، حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بمواجهة بيرنلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب تيرف مور.