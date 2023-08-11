إغلاق 64 معبرًا مخالفًا على السكك الحديدية بالبحيرة حرصًا على أرواح المواطنين

قامت الوحدات المحلية بمركزى أبو المطامير وكوم حمادة، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 64 معبرًا عشوائيًّا ومخالفًا على حرم السكة الحديد، عبارة عن 58 معبرًا بقرية الناصر بأبو المطامير و6 معابر بقرى صفط العنب، و كفربولين وواقد بكوم حمادة، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة المعابر غير القانونية كافة، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

هذا وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.