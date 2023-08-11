تفضل الأمهات تحضير الوصفات اصناف عديدة لمكونات شهية وطيبة المذاق لذا تحرص على تواجد الدجاج لتقدم لأفراد أسرتها.

ويأتي الدجاج في مقدمة الوجبات الرئسية لفوائدها المتعددة أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين بـ6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

والأن نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج بالكريمة والفطر كيتو بخطوات سهلة وسريعة، بخطوات بسيطة وطعم شهي جداً بكريمة الطبخ والفطر الطازج، جربيها الآن وتمتعي بطعمها اللذيذ.

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح رقيقة)

- الفطر : نصف كوب (مقطّع شرائح)

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- الفلفل الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- طماطم : ربع كوب (مجففة)

- الثوم : فص (مفروم)

- السبانخ : نصف كوب (مفروم)

طريقة التحضير

ضعي الفلفل الحلو، والثوم البودرة، والملح في وعاء، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة، وأضيفي شرائح الدجاج وقلبيها لعدة دقائق حتى تنضج، ثم ارفعي الدجاج وضعيه في طبق جانبي.

ضعي كريمة الطبخ، والفطر، والطماطم في نفس القدر وقلّبي المكونات حتى تتجانس، ثم أضيفي الثوم، والسبانخ المفروم، وقلّبي المكونات جيداً.

أضيفي الدجاج إلى الصلصة وحركي الخليط واتركيه لمدة 3 دقائق على النار.

اسكبي الدجاج بالكريمة والفطر في طبق التقديم وقدميه ساخناً.