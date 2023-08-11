"المعيقلي" يتأخر في صلاة الجمعة بعد إصابته بوعكة صحية.. و"السديس" يتقدم للإمامة

أصيب الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى إمام الحرم المكى بوعكة صحية فى نهاية خطبة الجمعة التى ألقاها اليوم ..إلا أنه تماسك وأكمل الخطبة.. ولكنه شعر بإعياء شديد عندما تقدم للإمامة وبدأ فى الصلاة.. حيث تأخر ليتقدم بدلا منه الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إماما ليتم الصلاة.

وقد أصدرت رئاسة الشئون الدينية بالحرمين بيانا أكدت فيه أن الشيخ ماهر المعيقلى بخير وبصحة جيدة، وأن ما حدث مجرد عارض صحى.

وقال المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي أن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي تعرض لحالة من الإعياء والإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة لم يستطع بعدها إكمال الصلاة فتأخر وأَتَمَّ بالناس معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حيث أن المشروع في مثل ذلك أن يتأخر الإمام ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.