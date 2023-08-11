الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مستر إكس يتصدر الإيرادات بدور العرض السعودية

مستر إكس
مستر إكس

تمكن فيلم "مستر اكس" من أن يكون الأعلى إيرادا من بين أفلام موسم عيد الأضحى السابق في المملكة العربية السعودية، حيث حقق ما يقرب من 6 ملايين دولار بعد 3 أسابيع من عرضه بدور العرض السعودية.

وبدأ عرضه يوم  20 يوليو في دور العرض بالسعودية وباقى الدول العربية ودور العرض حول العالم، وذلك بعدما طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 28 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.


وبذلك يتخطى الإيرادات التي حققها فيلم "بيت الروبي" في المملكة حيث حقق 5 مليون و500 ألف بعد 7 أسابيع من العرض بدور السينما السعودية، بينما حقق فيلم "البعبع" 4 مليون دولار فقط، وجاء في آخر القائمة فيلم "تاج" حيث حقق 3 مليون و500 الف دولار، ومن المتوقع أن يحقق مستر أكس أرقاما قياسية خلال الأيام القادمة.


فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.


وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.


ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

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