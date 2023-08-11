في أول جمعة بعد الافتتاح.. المئات يؤدون الصلاة بمسجد السيدة نفيسة

أدى المئات من المصلين صلاة الجمعة الاولى بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بعد افتتاحه يوم الثلاثاء الماضى.



وتوافد المحبين والمريدين ومن كافة المحافظات احتفاءا بافتتاح المقام المبارك الذي ما أن انتهت الصلاة وتزاحم الجميع عليه لقراءة الفاتحة على روح السيدة نفيسة.

تقوى الله وكيف تجعل العبد له مكانة كبيرة عند خالقه



وتحدث خطيب المسجد في خطبة اول جمعة بعد افتتاح المسجد عن تقوى الله وكيف تجعل العبد له مكانة كبيرة عند خالقه حتى يصبح وليا مباركا مقربا لمولاه.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده بحضور سلطان البهرة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وممثلي الطرف الصوفية والمحبين والمريدين.

المئات يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المئات يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المئات يؤدون الصلاة بمسجد السيدة نفيسة