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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينجادا يكشف للوفد أسباب تفوق الكرة الآسيوية في البطولة العربية

نيلو فينجادا
نيلو فينجادا

يري البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للمنتخب السعودي أن أقامة البطولة في المملكة العربية السعودية ساعد في تفوق الاندية الآسيوية مشيرا أن الصفقات العالمية عكست ذلك على النتائج.

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قال فينجادا في تصريحات خاصة للوفد " : هناك عدد من الأندية في المملكة العربية السعودية تعاقدت مع صفقات عالمية وهذا ينعكس على النتائج وتطور الفرق في آسيا وتفوقها على الأندية الإفريقية في البطولة العربية " .

وأضاف : "  كما أن أقامة البطولة في الممكلة وسط عشرات المشجعين السعوديين في المدرجات ساعدت بشكل في تفوق الاندية السعودية " .

وتابع مدرب المنتخب السعودي السابق : " الآن في السعودية أعتبر النصر واتحاد جدة أفضل الفرق هناك وبذلك بفضل التدعيمات القوية التي شهدتها تلك الفرق خلال الفترة الماضية "

وأتم حديثه قائلا: " كأس الملك سلمان للأندية الأبطال هي بطولة للترفية وللسماح للجماهير بمشاهدة هؤلاء النحوم لكنني أعتقد أن الدوري السعودي سيكون أقوى ولكن ليس أعلى مستوى".

موعد نهائي البطولة العربية

يستضيف إستاد الملك فهد الدولي نهائي البطولة العربية والذي سيجمع بين الهلال السعودي وغريمه التقليدي نادي النصر والمقرر لها يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 