رونالدو يغيب عن التشكيل المثالى لنصف نهائى البطولة العربية

شهد التشكيل المثالي لنصف نهائي البطولة العربية للأندية، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الرغم من قيادة النصر إلى المباراة النهائية.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة البطولة العربية للأندية برصيد 4 أهداف بواقع اثنين في دور المجموعات ومثلهما في الأدوار الإقصائية.

وعلى الرغم من سيطرة النصر السعودي على التشكيل المثالي بواقع ستة لاعبين إلى أن كريستيانو رونالدو لم يتواجد في التشيكلة التي أعلنتها شبكة سوفا سكور المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

وشهد التشكيل المثالي تواجد ثلاثة لاعبين من الهلال واثنين من الشباب بينما كانت السيطرة لصالح النصر بواقع ستة لاعبين.

التشكيل المثالي انصف نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر).

خط الدفاع: سلطان الغنام (النصر) - عبدالله لاجامي (النصر) - كاليدو كوليبالي (الهلال)، أليكس تيليس (النصر).

خط الوسط: بروزوفيتش (النصر) - جوستافو كويلار (الشباب) - محمد كنو (الهلال).

خط الهجوم: ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) - ساديو ماني (النصر) - إيفر بانيجا (الشباب).

يذكر أن الفائز بنهائي البطولة العربية للأندية سيحصل على ستة ملايين دولار ويحصل الوصيف على 2.5 ملايين دولار.