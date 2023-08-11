أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الأقصر الجمعة 11 أغسطس





شهدت أسواق الخضروات و الفاكهة، في الأقصر اليوم الجمعة، 14 اغسطس 2023، استقرار اسعار بعض السلع، وتراجع أسعار أخرى، فسجل سعر الطماطم اليوم 15 جنيها، وسجل كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار من 12 الى 15 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الليمون 40 جنيها.

وسجلت البطاطس للكيلو 12.5 جنيها، سعر كيلو الثوم 50 جنيها، وسعر الباذنجان الحشو 10 جنيها، وبلغ سعر البصل الاحمر 25 جنيها، فيما سجل سعر البامية 25 جنيها، وأما الفاصوليا فسجلت سعر 25 جنبها، وسعر الجزر 20 جنيها.

وبالنسبة للفاكهة.. فقد سجل الموز 15 جنيهات، سعر الكمثرى 30 جنيها، والعنب البناتى بـ 25 جنبها، والتفاح البلدى 35 جنبها، وسعر الجوافة 35 جنيها، وسعر العنب الاسود 25 جنيه، والتفاح الأصفر 55 جنيها.

فيما سجل سعر البطيخ اليوم بين 40 و60 جنيها بحسب الحجم، وسعر الكنتالوب 15 جنيها، وسعر البرقوق 50 جنيها،

وسعر الخوخ 50 جنيها، وسعر التين 30 حنبها.

أما كيلو المانجو العويسي فقد سجل اليوم 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو المانجو البلدى من 10 إلى 15 جنيها، أما كيلو المانحو الزبدة فبلغ سعره 20 جنيها.