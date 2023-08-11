العالم على موعد الدوري الانجليزي 2023-2024.. مواعيد المباريات

احتل الدوري الانجليزي الممتاز، مركز الصدارة بمؤشرات جوجل، بالتزامن مع انطلاق اولى مباريات الدوري الانجليزي لهذا الموسم 2023-2024 مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم الدوري الإنجليزي لمشاهدة أحد أفضل مباريات كرة القدم المليئة بالمتعة والتشويق والحماس داخل وخارج المدرجات.

موعد مباريات الدوري الانجليزي

وتنطلق منافسات البريميرليج، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، ويقابل بالجولة الأولى بيرنلي الصاعد حديثًا إلى البريميرليج مع بطل الدوري وحامل لقب الموسم السابق فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وذلك على ملعب تيرف مور.

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد مباريات البريميرليج:

مباريات الجمعة 11 أغسطس

لقاء فريق بيرنلي ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساءًا.

مباريات يوم السبت 12 أغسطس

- يواجه فريق أرسنال ضد نوتنجهام فورست في تمام الساعة 2:30 عصرًا.

- يقابل فريق إيفرتون ضد فريق فولهام في تمام الساعة 5 مساءًا.

- تنطلق مباراة فريق شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 5 مساءًا.

- يواجه فريق بورنموث ضد فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة 5 مساءًا

- يقابل فريق برايتون ضد فريق لوتون تاون في تمام الساعة 5 مساءًا.

- نيوكاسل يونايتد على موعد ضد أستون فيلا في تمام الساعة 7:30 مساءًا.

مباريات يوم الأحد 13 أغسطس

- تنطلق مباراة فريق برينتفورد ضد فريق توتنهام في تمام الساعة 4 عصرًا.

- يواجه فريق تشيلسي ضد فريق ليفربول في تمام الساعة 6:30 مساءًا.

مباريات يوم الإثنين 14 أغسطس

- يقابل فريق مانشستر يونايتد ضد فريق وولفرهامبتون في تمام الساعة 10 مساءًا.

مباريات الدوري الانجليزي

وكانت نتيجة قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، وقوع نادي بيرنلي أمام مان سيتي، ليواجه ليفربول، بقيادة نجم الكرة المصري محمد صلاح مع تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج