عمرو دياب يلتقي جمهوره بالساحل الشمالي.. الليلة

يحيي الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف، مساء اليوم، الجمعة.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

ويشار إلى أن طرح الهضبة عمرو دياب، مؤخرًا عدد من الأغاني الجديدة، منها أغنية "يا ليل" التي جمعته بابنه عبد الله، كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.

ويقدم خلالها عمرو دياب تجربة فنية فريدة في عالم الموسيقى، كما تجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغنى نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

وتقول كلمات الأغنية :-

والله اشتقنالك والله

اشتقنا لعيونك والله

والله اشتقنالك والله

يا ليلة عودي تاني تاني

ويا فرح إجمعنا

دي حياتي وإنت معايا

والله ليها مية معنى

كما طرح الهضبة عمرو دياب، أيضًا أغنية "والله أبدا"، وغنى خلالها أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون، كلمات ولحن عزيز الشافعي.

وتقول كلمات الأغنية :-

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا