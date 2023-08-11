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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار العملات الأجنبية والعربية والمحلية في محلات الصرافة بالمنيا

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية والمحلية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية ،  مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة  11 اغسطس 2023، بمحافظة المنيا ، إستقراراً ملحوظاً بمحلات الصرافة بمراكز ومدن المنيا.

  حيث يتابغ غالبية شعب المنيا ، حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري، وخاصة التجار والمستثمرين ، وراغبي السفر خارج البلاد للعمل او السياحة ، ورصد موقع بوابة الوفد بالمنيا ، في التقرير اسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري ، بمحلات الصرافة والبنوك ، حيث سجل سعر الدولار نحو 30.82جنيهًا  للشراء و 30.95 جنيهًا للبيع وسجل اليور  نحو 33.99 جنيه للشراء و 34.15  جنيهًا للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 39.36 جنيهًا للشراء و 39.54 جنيهًا للبيع، و سجل الفرنك السويسري نحو 35.30 جنيهًا  للشراء و 35.46  جنيهًا للبيع، و سعر 100 ين ياباني في نحو 21.43 جنيهًا للشراء و 21.52 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري ومحلات الصرافة ، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيهًا للبيع، وجاء سعر  الدينار الكويتي نحو 100.24جنيهًا  للشراء و 100.73 جنيهًا للبيع، سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع ، وسجل اليوان الصينى نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.29  جنيهًا للبيع.

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