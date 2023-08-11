أسعار العملات الأجنبية والعربية والمحلية في محلات الصرافة بالمنيا

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية ، مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 11 اغسطس 2023، بمحافظة المنيا ، إستقراراً ملحوظاً بمحلات الصرافة بمراكز ومدن المنيا.

حيث يتابغ غالبية شعب المنيا ، حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري، وخاصة التجار والمستثمرين ، وراغبي السفر خارج البلاد للعمل او السياحة ، ورصد موقع بوابة الوفد بالمنيا ، في التقرير اسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري ، بمحلات الصرافة والبنوك ، حيث سجل سعر الدولار نحو 30.82جنيهًا للشراء و 30.95 جنيهًا للبيع وسجل اليور نحو 33.99 جنيه للشراء و 34.15 جنيهًا للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 39.36 جنيهًا للشراء و 39.54 جنيهًا للبيع، و سجل الفرنك السويسري نحو 35.30 جنيهًا للشراء و 35.46 جنيهًا للبيع، و سعر 100 ين ياباني في نحو 21.43 جنيهًا للشراء و 21.52 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري ومحلات الصرافة ، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيهًا للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي نحو 100.24جنيهًا للشراء و 100.73 جنيهًا للبيع، سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع ، وسجل اليوان الصينى نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.29 جنيهًا للبيع.