إرتفاع جنونى فى أسعار الأسماك ببورسعيد

رغم إحاطتها بالمياه

رغم أن مدينة بورسعيد تحيط بها المياه من كل جانب ففى شمال بورسعيد البحرالمتوسط وغربها وجنوبها بحيرة المنزلة وشرقها قناة السويس إلا أن أسعار الأسماك بأسواقها تشهد إرتفاعا ملحوظا خلال العام الحالى ، ورغم البحر والبحيرة إلا أن نار الأسعار تشوى الغلابة ، ومع إرتفاع الأسعار إلا أن الأسماك ما زالت هى الوجبة الرئيسية على مائة البورسعيدية وزوار المدينة ، وشهدت أسواق المدينة خلال الفترة الماضية إرتفاع جنونى لم تشهده المدينة من قبل ، فعلى سبيل المثال وصل سعر الشبار"الجوابى" المبطرخ لـ 170 جنيها والبلطى الأبيض لـ 100 جنيه وكان هذا النوع لا يتعدى سعره الـ 30 جنيها ، كما وصلت سعر العائلة البورية بأحجامها المختلفة فتبدأ من 70 جنيه لـ 180 جنيها والقاروص من 90 جنيها حتى 200 جنيه والمرجان البلدي بـ 90 جنيها واللوت بـ 170 جنيها والباغة 120 جنيه ، والدنيس بـ 180 جنيه والسهيلى بـ 230 جنيه ، أما الجمبرى فحدث ولا حرج فتبدأ أسعاره من 120 جنيها وتصل لـ 500 جنيه حسب الحجم والنوع والحنشان من 200 جنيه حتى 350 جنيه والكابوريا من 90 جنيها حتى 160 جنيها ، حتى الشيكال يباع بـ 100 جنيه .. وبهذه الأسعار بم تعد الأسماك هى وجبة الفقير أو الغلبان إذا أضفت لها أسعار الأرز والزيت والخضرة والمخللات فكلها أصبحت فوق طاقة الجميع غنيا وفقيرا .