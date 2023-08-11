ننشر أسعار الفاكهة والخضار بأسواق قنا اليوم الجمعة

تنشر بوابة الوفد قائمة بأسعار الفاكهة والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الجمعة ، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعارها، فقد سجلت أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، فقد سجل كيلو العنب بناتى الـ 20 جنيها ، و البلدى منه 15 جنيها، وسجل كيلو الموز الـ 10 جنيه، وسجل كيلو الجوافة فى حدود 10، 15 جنيها للكيلو واستقر البطيخ فى حدود 10 و15جنيها للكيلو .

و سجل سعركيلو الخيار ما بين 7 إلى الـ10جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر الـ 10 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، واستقر سعر الليمون فى حدود 7 و 10 جنيه، و سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و10 جنيهات .

كما شهدت أسعار البصل استقرارا نسبياً خلال تلك الفترة فقد استقر سعره فى حدود 15 و 20 جنيها للكيلو الواحد، واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 10 و12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .