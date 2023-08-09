آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصل

برزت جامعة الملك فيصل، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم لوظائف للرجال والنساء، لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود على الرتب (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف الكليات والأقسام.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عددًا من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالآتي:

القرآن وعلومه.

السنة وعلومها.

العقيدة والمذاهب.

أصول الفقه.

الفقه.

السياحة والضيافة.

الاتصال والإعلام.

الدراسات الاجتماعية.

الجغرافيا.

قانون عام (القانون الإداري).

قانون عام (قوانين الطاقة).

قانون عام (الزكاة والضرائب).

قانون عام (القانون الدولي).

قانون عام (القانون الدستوري).

قانون عام (القانون الجزائي).

قانون خاص (القانون الدولي الخاص).

قانون خاص (القانون البحري والجوي).

قانون خاص (قانون مدني)

قانون خاص (قانون المرافعات)

قانون خاص (قانون العمل والتأمينات)

شريعة وقانون (أنظمة سياسية)

شريعة وقانون (مدني)

شريعة وقانون (مرافعات).

شروط وظائف جامعة الملك فيصل

ونوهت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عددا من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، هما كما يأتي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.

التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.

إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.

أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصل

وأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن التقديم على الوظائف يستمر غدًا الخميس الموافق 1445/1/23 هـ، بتاريخ 10 أغسطس الجاري.



