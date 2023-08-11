الكمثرى بـ 12 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تغيرًا طفيفًا في سوق العبور، والجملة، إذ تترواح أسعار التيم البرشومي من 7 لـ 15 جنيه، والكمثرى الخشابي من 12 لـ 22 جنيه.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم

كيلو البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أصفر: من 10 لـ 16 جنيهًا.

كيلو عنب بناتي أحمر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

كيلو تفاح مصري: من 16 لـ 26 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 7 لـ 15 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 لـ 60 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.

كيلو كريز: 30 لـ 30 جنيهًا.

كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

أسعار المانجو اليوم

كيلو مانجو عويس: من 25 لـ 35 جنيهًا.

كيلو مانجو هندي: من 15 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو تيمور: من 15 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 16 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 13 جنيهًا.

كيلو مانجو فونس: من 15 لـ 30 جنيهًا.

كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

كيلو مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو صديقة: من 16 لـ 18 جنيهًا.

كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 23 جنيهًا.

كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 25 جنيهًا.