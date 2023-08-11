الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكمثرى بـ 12 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

الفاكهة
الفاكهة

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تغيرًا طفيفًا في سوق العبور، والجملة، إذ تترواح أسعار التيم البرشومي من 7 لـ 15 جنيه، والكمثرى الخشابي من 12 لـ 22 جنيه.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم    

 كيلو البرتقال الصيفي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو الليمون البلدي: من 6 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو عنب بناتي أصفر: من 10 لـ 16 جنيهًا.

 كيلو عنب بناتي أحمر: من 10 لـ 18 جنيهًا.

 كيلو تفاح مصري: من 16 لـ 26 جنيهًا.

 كيلو بلح رملي: من 7 لـ 10 جنيهات.

 كيلو بلح سيوي: من 30 لـ40 جنيهًا.

 كيلو تين برشومي: من 7 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو كنتالوب: من 6 لـ14 جنيهًا.

 كيلو خوخ مستورد: 40 لـ 60 جنيهًا.

 كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

 كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

 أناناس: 50 جنيهًا.

 كيلو دوم: من 20 لـ40 جنيهًا.

كيلو كريز: 30 لـ 30 جنيهًا.

 كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

 كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

 كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

 كيلو موز صعيدي: من 6 لـ 10 جنيهات.

 أسعار المانجو اليوم 

 كيلو مانجو عويس: من 25 لـ 35 جنيهًا.

 كيلو مانجو هندي: من 15 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو تيمور: من 15 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 16 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 13 جنيهًا.

 كيلو مانجو فونس: من 15 لـ 30 جنيهًا.

 كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

 كيلو مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو صديقة: من 16 لـ 18 جنيهًا.

 كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 23 جنيهًا.

 كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 25 جنيهًا.

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