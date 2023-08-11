تعاون بين الهيئةالعامة للتنشيط السياحى باسيوط وكبري شركات السياحة لتنشيط السياحة الداخلية

عقدت الهيئةالعامة للتنشيط السياحى بأسيوط لقاءً هامًا بمقر المجمع السياحي في المدينة، برئاسة الدكتور سمير عبدالتواب، حيث حضر المديرون العامون لكبري شركات السياحية البارزة في محافظة أسيوط،

تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الهيئة والشركات السياحية الخاصة في أسيوط، بهدف تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمعالم السياحية الهامة في المحافظة. وتم التركيز خاصة على نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، وكيف يمكن تنظيم برامج سياحية تتعلق بها من قبل الشركات المشاركة في اللقاء.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين في اللقاء، لأحد المعالم السياحية المهمة في أسيوط، بهدف التعرف عليها والترويج لها، بالإضافة إلى وضع برامج سياحية تتعلق بهذه المعالم.

وأعرب الدكتور سمير عبد التواب عن تقديره للحضور وتواجدهم في هذا اللقاء المميز، وأشاد بدور قادة هذه المنشآت السياحية الهامة في أسيوط في تنشيط السياحة الداخلية. كما قدم الشكر والتقدير والاحترام للحضور على استجابتهم للدعوة، وعلى الحوار الراقي الهادف الذي يخدم مصلحة محافظتهم العريقة