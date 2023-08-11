الأوقاف: انطلاق 11 قافلة دعوية وافتتاح 9 مساجد اليوم

تنطلق اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023م أحد عشر قافلة دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة، وستنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:



1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.

3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.

4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .

5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .

6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.

7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.

8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.

9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.

10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.

11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.

افتتاح المساجد



في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/ 1/ 2023م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.



مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي - سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد - دير أمس - أبو حمص

3. عزبة حمادة الشرقية - حفص - مركز دمنهور

4. السلام - عزبة الناموس - خط أبو ريشة - حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري - عزبة أيوب - دير مواس

6. أحمد علي السيد - كوم الدكة - سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي - أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة - قرية القطنة - طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان - العدوة شرق - الرديسية