وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة 

في إطار زيارته بالأمس الخميس الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ لمحافظة البحيرة .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط ، حيث إستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم والمعنية بطلب تطهير بعض المساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة عليها من بعض الأهالى ، والشكوى من حالة مواسير وطلمبات الرى المطور ببعض الأراضى الزراعية وطلب الإسراع بإيجاد حلول لهذه المساقي ومحطات الطلمبات .

أعرب المزارعين عن إستحسانهم لدعوتهم من قبل السيد الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة ، متقدمين بالشكر للسيد الوزير علي هذا النهج الجديد .

وقد إستمع الدكتور سويلم الي كل الطلبات والمقترحات ، موجها لقيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات والشكاوى ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت ، والتوجيه لقطاع تطوير الري بعرض موقف عمليات تطوير الرى التى يتشكى منها المنتفعين ، مع سرعة حسم موقف محطات الري المطورة والمساقي الخاصة بها بمحافظة البحيرة وخاصة بمنطقة ري المحمودية .

كما وجه بتفتيش الفني بالوزارة بدراسة الشكوى المقدمة من أحد المنتفعين بخصوص التعديات علي إحدي المساقى الخصوصية بكفر الدوار ، وشكوى أخرى من أحد المزارعين بعدم وصول مياه الرى بشكل كافى لأرضه الزراعية بمركز أبو حمص .

وقد شدد على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم .

وعلى صعيد آخر .. تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وإلتقى بالسادة العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة رفع حالة الإستنفار الحالية لمواجهة فترة أقصى الإحتياجات ، والعمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

و وجه الدكتور سويلم بدراسه جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع .

وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة

وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة

وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة

وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة

وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة

وزير الري يلتقي عدد من المنتفعين ورؤساء الروابط بالبحيرة