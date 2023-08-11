الأوقاف تطلق 11 قافلة دعوية اليوم الجمعة

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023م أحد عشر قافلة دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة، وستنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:

قوافل الأوقاف



1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.

3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.

4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .

5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .

6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.

7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.

8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.

9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.

10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.

11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.

