صفقة تبادلية تقرب فلاهوفيتش من الدوري الإنجليزي

يهدف نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى انهاء التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم هجوم البلوز في الموسم المقبل.

تعرض تشيلسي لضربة قوية، قبل أيام من انطلاق الدوري الإنجليزي، وأعلن النادي إصابة لاعبه الفرنسي الجديد كريستوفر نكونكو.

وقال تشيلسي في بيان رسمي إن اللاعب تعرض لإصابة شديدة في الركبة من شأنها استبعاده لفترة طويلة.

في الأيام الأخيرة، دخل تشيلسي في مفاوضات قوية مع يوفنتوس بشأن إبرام صفقة كبيرة في الأيام المقبلة، بسبب رغبة البلوز في تعويض غياب مهاجمه.

أشارت التقارير إلى أن تشيلسي ويوفنتوس يدرسان صفقة متبادلة، حيث سينتقل لوكاكو إلى نادي السيدة العجوز، مقابل انضمام فلاهوفيتش إلى البلوز، بالإضافة إلى حصول النادي الإنجليزي على بعض المال.

فلاهوفيتش ولوكاكو

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، إن تشيلسي ويوفنتوس قد حددا جولة جديدة من المحادثات لمناقشة صفقة مبادلة فلاهوفيتش ولوكاكو.

وأشار رومانو إلى أن يوفنتوس أصر على إدراج 40 مليون يورو كرسوم إضافية، لكن النقطة الحاسمة هي قرار تشيلسي بشأن فلاهوفيتش، لأن الأمر متروك للمدرب بوكيتينو.

ذكرت تقارير صحفية سابقة أن اسم فلاهوفيتش ارتبط مؤخرًا ببايرن ميونيخ، وربطته أيضًا، بـ نادي ريال مدريد الإسباني، حيث استفسر مسئولو النادي الملكي عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، لكنه لم يتخذ أي خطوة حاسمة.

فلاهوفيتش

من المقرر أن يفتتح الفريق اللندني مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل 13 أغسطس، بمواجهة نارية ضد ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج.